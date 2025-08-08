Фестиваль Signal перенесен в Москву из соображений безопасности

Фото: телеграм-канал Signal Live

Музыкальный фестиваль Signal перенесли в Москву из соображений безопасности, предупредили организаторы мероприятия в своем телеграм-канале.

Они напомнили, что ежегодно фестиваль проходит в Никола-Ленивце Калужской области. В этом году он должен был проводиться с 14 по 18 августа. Однако глава администрации Дзержинского района области Егор Вирков не согласовал проведение мероприятия из-за возможной атаки БПЛА. Тем не менее организаторы отметили, что до сих пор не получили официального запрета.

Гостей призвали не сдавать купленные билеты. Посетители смогут воспользоваться ими на серии мероприятий, которые пройдут в Москве, или сохранить билеты, чтобы посетить фестиваль в следующем году.

Для тех, кто собирается навестить столицу в выходные, "Москвариум" подготовил масштабную программу. В честь своего 10-летия комплекс будет развлекать гостей квизами, мастер-классами и интерактивными лекциями.

Специально для детей покажут шоу мыльных пузырей, выступления воздушного театра, научные и развлекательные шоу. А также на территории "Москвариума" пройдет фестиваль воздушных змеев.