Отделение социальной реабилитации открылось в Отрадном после перерыва из-за коронавируса

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В Отрадном после перерыва из-за коронавируса возобновило работу отделение социальной реабилитации инвалидов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры СВАО.

Присоединиться к занятиям смогут граждане, имеющие отрицательные результаты исследований о наличии коронавируса. Отделение открыто на базе филиала "Отрадное" на улице Римского-Корсакова, дом 6. Телефон: +7(499) 903-10-70.

"Курс комплексной реабилитации разрабатывается индивидуально, учитывая показания и противопоказания лечащего врача. Занятия проходят регулярно, с дозированием нагрузок", – отметил представитель центра.

В центре добавили, что тренировки будут полезны не только лицам с ограниченными возможностями, но и пожилым людям.

Ранее Сергей Собянин подписал документ о субсидии для поддержки проекта "Социальная гостиница учебного самостоятельного проживания для инвалидов". Размер субсидии составит 19,8 миллиона рублей.