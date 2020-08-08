Отделение социальной реабилитации открылось в Отрадном после перерыва из-за коронавируса

Фото: Москва24/Евгения Смолянская
В Отрадном после перерыва из-за коронавируса возобновило работу отделение социальной реабилитации инвалидов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры СВАО.
Присоединиться к занятиям смогут граждане, имеющие отрицательные результаты исследований о наличии коронавируса. Отделение открыто на базе филиала "Отрадное" на улице Римского-Корсакова, дом 6. Телефон: +7(499) 903-10-70.
"Курс комплексной реабилитации разрабатывается индивидуально, учитывая показания и противопоказания лечащего врача. Занятия проходят регулярно, с дозированием нагрузок", – отметил представитель центра.
В центре добавили, что тренировки будут полезны не только лицам с ограниченными возможностями, но и пожилым людям.
Ранее Сергей Собянин подписал документ о субсидии для поддержки проекта "Социальная гостиница учебного самостоятельного проживания для инвалидов". Размер субсидии составит 19,8 миллиона рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: