В московском метро начали тестировать голографические экраны

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Голографические экраны начали тестировать в московском метро, сообщает в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
Первый экран установили в переходе между станциями "Новослободская" и "Менделеевская", еще один экран в ближайшее время появится на "Мичуринском проспекте".
"Голографические экраны станут самым современным каналом информирования пассажиров. На пилотном этапе, полгода, мы разместим экраны на нескольких станциях " они будут показывать информацию о полезных сервисах метрополитена", – отмечается в сообщении.
Первыми использовать голограммы в метро предложили участники транспортного хакатона. Затем идея получила свое воплощение благодаря усилиям международных партнеров Дептранса.
Если голограммы понравятся пассажирам, экраны установят и на других станциях метро. Свои отзывы предлагается писать в бот @to_deptrans_bot.
Тестирование нового электробуса-гармошки в Москве продлится шесть-семь месяцев. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя
Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что тестирование нового электробуса-гармошки в Москве продлится шесть-семь месяцев. В этом году город получит еще одну или две машины на испытания.
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