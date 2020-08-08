В московском метро начали тестировать голографические экраны

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Голографические экраны начали тестировать в московском метро, сообщает в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Первый экран установили в переходе между станциями "Новослободская" и "Менделеевская", еще один экран в ближайшее время появится на "Мичуринском проспекте".

"Голографические экраны станут самым современным каналом информирования пассажиров. На пилотном этапе, полгода, мы разместим экраны на нескольких станциях " они будут показывать информацию о полезных сервисах метрополитена", – отмечается в сообщении.

Первыми использовать голограммы в метро предложили участники транспортного хакатона. Затем идея получила свое воплощение благодаря усилиям международных партнеров Дептранса.

Если голограммы понравятся пассажирам, экраны установят и на других станциях метро. Свои отзывы предлагается писать в бот @to_deptrans_bot.

Тестирование нового электробуса-гармошки в Москве продлится шесть-семь месяцев. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что тестирование нового электробуса-гармошки в Москве продлится шесть-семь месяцев. В этом году город получит еще одну или две машины на испытания.