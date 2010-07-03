"День Индии" пройдет в парке Сокольники с 9 по 11 августа

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
На фестивале "День Индии", который пройдет в парке "Сокольники" с 9 по 11 августа, посадят лиственницу в честь Махатмы Ганди. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.
"С 9 по 11 августа в парке "Сокольники" в шестой раз пройдет масштабный фестиваль дружбы "День Индии", организатором которого является "Индийский культурно-национальный центр "Сита". В этом году фестиваль приурочен к празднованию Дня независимости Индии и 150-летию Махатмы Ганди. В субботу почетные гости фестиваля вместе с президентом индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани посадят в парке "Сокольники" лиственницу в честь 150-летия Махатмы Ганди, ставшего "отцом нации" для Индии и "великой душой" для всего мира", – говорится в сообщении.
Гостей праздника ждет масштабная развлекательная программа. На главной сцене более 500 артистов, представляющих около 200 музыкальных коллективов из Индии и России, нон-стопом проведут трехдневный концерт, который будет длиться более 25 часов.
Более 150 компаний привезут аюрведическую косметику, масла и благовонья, средства для здоровья, кашемировые и шелковые шали и палантины, камни и серебро, одежду и традиционные туники. Гостей мероприятия ждет масштабный фестиваль манго, на котором москвичи смогут приобрести более 10 видов этого фрукта. Также гости фестиваля получат возможность попробовать блюда индийской кухни, которые представят 30 лучших ресторанов, работающих в Москве.
Кроме того, на центральной площади парка состоится шоу барабанщиков и акрабатов на ходулях, в котором примут участие знаменитые артисты из Индии.
Более 5 тонн фруктов будет роздано с Божественной колесницы Ратха-ятра, которая прошествует по фонтанной площади парка в субботу, 10 августа.
На празднике также можно будет посетить мастер-классы по готовке национальных индийских блюд, по рисованию в индийском стиле и танцевальные мастер-классы. Для любителей селфи и бумеранга будут открыты живописные фотозоны.
Дети, родители, начинающие и опытные блогеры смогут еще ближе познакомиться с культурными традициями и семейными ценностями Индии, попробовать себя в практиках йоги или пения мантр, получат новые знания в области аюрведы, прокачают свои творческие способности.
Организатором фестиваля «День Индии» является Индийский Национальный Культурный Центр СИТА при поддержке Посольства Индии в Российской Федерации, Министерства Культуры Российской Федерации и Правительства Москвы.
Ежедневно на Фестивальной площади будут проходить показы индийской одежды. Будут показаны традиционные и современные виды сари и пенджаба. На этой же площади три дня подряд будут показывать шоу бродячих барабанщиков на ходулях.
На площадке "Веранда танцев" можно стать гостем индийской традиционной свадьбы. Церемонии будут проводить в течение трех дней. За это время узами брака себя свяжут 12 пар. Все обряды проведут священнослужители – пуджари из Индии. По вечерам на этой же площадке будут проходить танцы под музыкальные композиции из болливудских фильмов.
На Фонтанной площади 450 артистов проведут трехдневный танцевально-музыкальный марафон. Горожане увидят классические народные и современные танцы.
В Саду астрономов пройдут кулинарные мастер-классы. Гостям парка также предложат попробовать лучшие сорта чая из Индии. Тем, кто интересуется культурой этой страны, расскажут об индийской философии, религии и истории.
На Солнечной поляне пройдут занятия по йоге и массажу. Также гости смогут познакомиться с традиционной росписью хной по телу.
С 14:00 до 17:00 в субботу, 10 августа, пройдет шествие с выездом "колесницы богов". Выезд будут сопровождать танцоры в национальных костюмах и музыканты. Фрукты и цветы подарят всем, кто повстречается на пути.
Ежегодный фестиваль "День Индии" приурочен ко Дню независимости Индии.
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