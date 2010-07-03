Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:46

Гости фестиваля "День Индии" смогут окунуться в воду Ганга

культура досуг праздники общество

15:46

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В парке "Сокольники" с 9 по 11 августа будет проходить фестиваль дружбы "День Индии". Гости праздника смогут окунуться в воду реки Ганг.

"Мы привезли воду реки Ганг в Москву. Вода священная, и омывание в священной воде приносит благость", – цитирует Агентство "Москва" ивент-организатора Индийского национального культурного центра "Сита" Дашу Котвани.

На фестивале пройдет фестиваль манго, а 146 торговых точек представят все разнообразие товаров из Индии: мебель, хну, специи, кокосовые воду и другое. Будет организован показ мод от индийских женщин. Для детей пройдет чемпионат по шахматам и мастер-классы по рисованию в индийском стиле и индийским танцам.

"Один из аспектов нашего праздника, который нам очень нравится, – зона свадеб. В этом году 25 пар изъявили желание пожениться на нашем празднике", – отечает Котвани.

Более пяти тонн фруктов будет роздано с колесницы Ратха-ятра, которая прошествует по фонтанной площади парка. Шествие будет сопровождаться песнями и танцами гостей, одетых в праздничные национальные одежды.

На пяти эстрадных площадках выступят более 400 артистов. В рамках фестиваля будет отмечаться 150-летие Махатмы Ганди.

Читайте также

культура досуг праздники общество

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика