Гости фестиваля "День Индии" смогут окунуться в воду Ганга

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В парке "Сокольники" с 9 по 11 августа будет проходить фестиваль дружбы "День Индии". Гости праздника смогут окунуться в воду реки Ганг.

"Мы привезли воду реки Ганг в Москву. Вода священная, и омывание в священной воде приносит благость", – цитирует Агентство "Москва" ивент-организатора Индийского национального культурного центра "Сита" Дашу Котвани.

На фестивале пройдет фестиваль манго, а 146 торговых точек представят все разнообразие товаров из Индии: мебель, хну, специи, кокосовые воду и другое. Будет организован показ мод от индийских женщин. Для детей пройдет чемпионат по шахматам и мастер-классы по рисованию в индийском стиле и индийским танцам.

"Один из аспектов нашего праздника, который нам очень нравится, – зона свадеб. В этом году 25 пар изъявили желание пожениться на нашем празднике", – отечает Котвани.

Более пяти тонн фруктов будет роздано с колесницы Ратха-ятра, которая прошествует по фонтанной площади парка. Шествие будет сопровождаться песнями и танцами гостей, одетых в праздничные национальные одежды.

На пяти эстрадных площадках выступят более 400 артистов. В рамках фестиваля будет отмечаться 150-летие Махатмы Ганди.

