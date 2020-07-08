В "Сокольниках" установили арт-объект, призывающий соблюдать безопасную дистанцию

Фото: vk.com/sokolpark
В столичном парке "Сокольники" появился арт-объект, который призывает гостей соблюдать безопасную дистанцию. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители парка.
"На Большом круге установили инсталляцию, посвященную Дню любви, семьи и верности. Здесь все желающие могут сфотографироваться, будто бы держась за руки, при этом соблюдая социальную дистанцию в 1,5 метра", – уточняется в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что тем самым москвичи смогут продемонстрировать свою сознательность и позаботиться о своем здоровье.
Новая инсталляция будет располагаться в парке до 8 августа, с ней можно сделать снимки на память.
Ранее сообщалось об открытии первого в мире памятника курьерам в Москве. На нем установлена табличка с надписью: "Тем, кто сделал самоизоляцию возможной". Автором памятника является художник Алексей Гарикович.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».