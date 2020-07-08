В "Сокольниках" установили арт-объект, призывающий соблюдать безопасную дистанцию

Фото: vk.com/sokolpark

В столичном парке "Сокольники" появился арт-объект, который призывает гостей соблюдать безопасную дистанцию. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители парка.

"На Большом круге установили инсталляцию, посвященную Дню любви, семьи и верности. Здесь все желающие могут сфотографироваться, будто бы держась за руки, при этом соблюдая социальную дистанцию в 1,5 метра", – уточняется в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что тем самым москвичи смогут продемонстрировать свою сознательность и позаботиться о своем здоровье.

Новая инсталляция будет располагаться в парке до 8 августа, с ней можно сделать снимки на память.

Ранее сообщалось об открытии первого в мире памятника курьерам в Москве. На нем установлена табличка с надписью: "Тем, кто сделал самоизоляцию возможной". Автором памятника является художник Алексей Гарикович.