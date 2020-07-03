Первый в мире памятник курьерам открыт в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Российские компании Delivery Club, Ozon и "Азбука вкуса" ожидают, что появившийся в столице памятник курьерам будет постоянной экспозицией. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители организаций.

"Мы видим, что памятник уже вызывает интерес у жителей города, и, конечно, рассчитываем, что экспозиция будет постоянной. Если горожане посчитают, что он достоин места в городском парке или в более посещаемом месте, мы с радостью поддержим эту инициативу", – утверждается в совместном заявлении компаний.

Ранее говорилось, что памятник курьерам, трудящимся в период пандемии коронавируса, был установлен в знак благодарности их работе. Данная инсталляция находится на территории "Товарищества Рябовской мануфактуры" в Холодильном переулке. На его табличке есть надпись: "Тем, кто сделал самоизоляцию возможной". Автором памятника является художник Алексей Гарикович.