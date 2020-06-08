Новая улица в районе Кунцево улучшит транспортную доступность квартала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проект планировки территории линейного объекта улично-дорожной сети от улицы Оршанская до улицы Ярцевская вынесен на общественные обсуждения в проекте "Активный гражданин". Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, говорится на портале Стройкомплекса.

"Сейчас в квартале, ограниченном улицами Академика Павлова, Оршанской, Ярцевской и Рублевским шоссе, отсутствует местная улично-дорожная сеть", – поделилась Княжевская. По ее словам, новая связка, соединяющая улицы Ярцевскую и Оршанскую, сделает лучше транспортную доступность квартала.

Ожидается, что также будет разгружена улица Академика Павлова. Согласно проекту, предусматривается строительство и реконструкция участка протяженностью 740 метров в столичном районе Кунцево.

Кроме того, для удобства и безопасности москвичей установят пешеходные переходы, светофоры. Оставить свои отзывы и предложения на сайте "Активный гражданин" можно по 14 июня.

Ранее стало известно, что две станции метро планируют открыть в Обручевском районе в 2021 году. Станция "Улица Новаторов" расположится под улицей Новаторов в месте пересечения с Ленинским проспектом.

Помимо того, говорилось, что Каланчевскому путепроводу в Москве вернут исторический вид. На первых эскизах, которые представил архитектор Алексей Щусев в 1912 году, путепровод был выполнен в неорусском стиле и напоминал по внешнему облику Кремлевскую стену.