Павильоны "Здоровая Москва" открылись еще в семи городских парках

В столице появились павильоны "Здоровая Москва" еще в семи городских парка. Там можно пройти комплексный медосмотр, передает портал мэра и правительства города.
Павильоны открылись в Сокольниках, Коломенском, сквере по Олонецкому проезду, в Таганском, Измайловском, Гончаровском и Лианозовском парках.
Глава Депздрава Алексей Хрипун рассказал, что обследования уже прошли порядка 1,5 тысячи человек. Также о отметил, что всего в городе будет более 40 павильонов.
Прием москвичей ведут врачи детских и взрослых поликлиник Депздрава с 08:00 до 22:00 без выходных. Обследование включает измерение артериального давления, ЭКГ и анализы крови. Общая диагностика займет около одного часа.
Первые восемь павильонов заработали в Перовском парке, зоне отдыха "Мещерское", скверах имени Полетаева и у станции метро "Люблино", парках имени 850-летия Москвы, "Печатники" и у прудов "Радуга", а также на площади Юности в Зеленограде.
Диспансеризацию теперь можно совместить с прогулкой в парке
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