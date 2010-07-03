Павильоны "Здоровая Москва" открылись еще в семи городских парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице появились павильоны "Здоровая Москва" еще в семи городских парка. Там можно пройти комплексный медосмотр, передает портал мэра и правительства города.

Павильоны открылись в Сокольниках, Коломенском, сквере по Олонецкому проезду, в Таганском, Измайловском, Гончаровском и Лианозовском парках.

Глава Депздрава Алексей Хрипун рассказал, что обследования уже прошли порядка 1,5 тысячи человек. Также о отметил, что всего в городе будет более 40 павильонов.

Прием москвичей ведут врачи детских и взрослых поликлиник Депздрава с 08:00 до 22:00 без выходных. Обследование включает измерение артериального давления, ЭКГ и анализы крови. Общая диагностика займет около одного часа.

Первые восемь павильонов заработали в Перовском парке, зоне отдыха "Мещерское", скверах имени Полетаева и у станции метро "Люблино", парках имени 850-летия Москвы, "Печатники" и у прудов "Радуга", а также на площади Юности в Зеленограде.