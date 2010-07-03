Салют в честь 75-летия освобождения Севастополя запустят в Москве

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Министерство обороны в Москве салют в честь 75-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Как говорится в сообщении ведомства, "в час ночи 10 мая 1944 года Москва от имени Родины салютовала бойцам армии и флота 24 залпами из 324 орудий".

В ознаменование годовщины 10 мая в 22:00 на Поклонной горе также будет дан праздничный салют, отмечается в сообщении.

7 мая Минобороны открыло на своем сайте мультимедийный раздел, в который вошли секретные документы об освобождении Севастополя из фондов Центрального архива ведомства.

Среди опубликованных материалов есть показания немецких военнопленных и описание победного штурма Сапун-горы бойцами Красной Армии.