Опубликованы материалы военных лет об освобождении Севастополя

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Министерство обороны России открыло на своем официальном сайте новый мультимедийный раздел, приуроченный к 75-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. В раздел вошли секретные документы из фондов Центрального архива ведомства.

Среди опубликованных материалов есть показания немецкого штабного врача Рудольфа Руттенштейнера. В них – описание победного штурма Сапун-горы бойцами Красной Армии.

В журнале боевых действий приводятся показания захваченного в плен генерал-лейтенанта Беме, который отмечал "изумительную работу русской артиллерии, решительные наступательные действия и упорство в бою".

Крымская наступательная операция проводилась с 8 апреля про 12 мая 1944 года. Ее целью было освобождение полуострова от немецко-фашистских войск.