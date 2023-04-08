Движение ограничат на Крымском мосту в Москве из-за киносъемок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение ограничат на Крымском мосту в Москве в ночь на 9 апреля. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"С 01:00 до 04:00 для движения будет недоступна крайняя правая полоса Крымского моста при движении в сторону Зубовского бульвара", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в это время там будут идти киносъемки.

Ранее сообщалось, что до 25 августа движение будет ограничено в Мукомольном проезде в Москве. Там полностью перекрыли одну полоса, а также организовали одностороннее движение по одной полосе в сторону дома 9, корпуса 1 по Мукомольному проезду.



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