08 апреля, 21:13Город
Движение ограничат на Крымском мосту в Москве из-за киносъемок
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Движение ограничат на Крымском мосту в Москве в ночь на 9 апреля. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
"С 01:00 до 04:00 для движения будет недоступна крайняя правая полоса Крымского моста при движении в сторону Зубовского бульвара", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в это время там будут идти киносъемки.
Ранее сообщалось, что до 25 августа движение будет ограничено в Мукомольном проезде в Москве. Там полностью перекрыли одну полоса, а также организовали одностороннее движение по одной полосе в сторону дома 9, корпуса 1 по Мукомольному проезду.
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