В Москве закрыли кабинет косметологии, где лечили запрещенными лекарствами

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Росздравнадзор закрыл нелегальный кабинет косметологии, где врач с поддельным дипломом лечила пациентов запрещенными лекарствами. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Так, от горожанина поступила жалоба, согласно которой в ООО "Галерея красоты Царская цирюльня" в Кочновском проезде ему оказали некачественные услуги. Стало известно, что медицинская деятельность по профилю "Косметология" оказывается без соответствующей лицензии. Кроме того, пациентов здесь принимала доктор с поддельным дипломом о высшем образовании, а также использовала незарегистрированные лекарства и медицинские изделия, запрещенные на территории РФ.
По итогам проверки Росздравнадзором составлен акт об административном правонарушении. Материалы надзорных мероприятий передали в Следственный комитет по Москве.
Ранее сообщалось, что специалисты Росздравнадзора проведут проверку салона красоты в подмосковных Луховицах, где женщина умерла во время процедуры лифтинга.
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