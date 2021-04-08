Первые летние кафе открылись в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве начали работу первые летние кафе, рассказал "Интерфаксу" начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Владислав Овчинский.

Он заявил, что специалисты проверили более 1,6 тысячи летних кафе. Из них открыты порядка 100 веранд.

При этом в ходе проверок были выявлены пять нарушений, которые касались несогласованного размещения летних кафе. К настоящему моменту два из них устранены.

Открывать летние кафе и веранды в столице начали 1 апреля. Известно, что в городскую схему включили 3 221 заведение.

Город поддерживает рестораторов, предоставляя им с 2012 года возможность бессрочно и безвозмездно размещать летние веранды и сезонные кафе на территории столицы без оформления земельно-правовых отношений.

