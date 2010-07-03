В Москву вернулись первые перелетные птицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москву после зимовки вернулись перелетные выпи, козодои и цапли. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадима Машина.

"Начало апреля – самый разгар возврата перелетных птиц. К нам в Москву вернулись скворцы, дрозды практически в полном составе, перелетные утки. Практически вернулись цапли и редкие незаметные птицы – малая и большая выпь, козодои", – сказал Мишин.

Кроме того, на юг Московской области уже начали возвращаться первые аисты. "Они создают пару один раз и каждый год возвращаются в свое гнездо", – уточнил Мишин.

При этом он отметил, что уже к середине мая горожане смогут увидеть практически всех перелетных птиц, в том числе ласточек и стрижей.

Ранее москвичей попросили подкармливать птиц летом из-за нехватки корма на всех пернатых.