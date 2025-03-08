Фото: телеграм-канал "КОСиМП | Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы"

Ежегодная акция "Вам, любимые" проходит в Москве в честь Международного женского дня, сообщила пресс-служба комитета общественных связей столицы.

По всему городу 8 марта волонтеры и городская молодежь поздравляют женщин с праздником и дарят им цветы. Это происходит на 100 московских площадках: около станций метро, в парках, на бульварах и улицах, рассказала глава комитета Екатерина Драгунова.

По ее словам, в течение недели в городе поздравляли женщин-героинь, ветеранов, врачей, строителей, студенток и преподавателей в вузах. Также женщинам-водителям вместе с Госатоинспекцией дарили цветы.

Другой крупный проект в 8 Марта – "Поздравительные открытки для любимых". Каждый желающий с 1 марта мог подойти к арт-объекту в виде сердца у входа в Парк Горького и на Главной арке ВДНХ, подписать открытку и бесплатно отправить своим родным в любую точку страны.

Завершится праздничный комплекс мероприятий красочным парадом студентов. Ребята поздравят женщин, которых будут встречать по пути шествия, отметила Драгунова.

Столичная молодежь и волонтеры поздравили москвичек и подарили им свыше 150 тысяч букетов. С 4 по 8 марта добровольцы, активисты проекта "Молодежь Москвы" и молодежного сообщества "STOлица" поздравляли горожанок и дарили им цветы в общественных организациях, ветеранских сообществах, вузах, трудовых коллективах городских служб, медучреждениях, волонтерских окружных центрах "Доброе место" и коворкинг-центрах НКО.

Помимо этого, в праздничный день состоялся парад студентов-профессионалов, в котором поучаствовали свыше 500 человек. Они прошли от станции метро "Трубная" до "Смоленской", подарив девушкам цветы. Среди участников – будущие спасатели, инженеры, кадеты и курсанты.

Между тем сотрудники "Аэроэкспресса" подарили женщинам цветы в честь 8 Марта. Им вручали тюльпаны в терминалах "Аэроэкспресс" в аэропортах Шереметьево и Домодедово, а также на Белорусском и Павелецком вокзалах.

Также получить цветы и открытки могут пассажирки Московского метрополитена. Презенты вручают на 15 стойках "Живое общение".