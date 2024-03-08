Квиз к 8 Марта появился на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый квиз, посвященный 8 Марта, появился на портале "Узнай Москву". Столичный департамент культурного наследия предлагает ответить на вопросы о выдающихся москвичках и мифологических женских образах. Игра доступна по ссылке.

Глава департамента Алексей Емельянов обратил внимание, что женщины всегда вдохновляли деятелей искусства, поэтому их образы есть в каждом третьем объекте культуры: на фасадах зданий и в интерьере.

"К Международному женскому дню мы решили подготовить новый квиз о богинях, нимфах, а иногда и вполне реальных женщинах, чьи образы запечатлены в архитектуре столицы. Приглашаем всех желающих принять в нем участие и провести эти праздничные выходные с пользой", – добавил он.

По его словам, москвичи могут проверить свои знания о прообразах известных скульптур и архитектурных композиций. Особенные подарки подготовлены для первых трех человек, которые ответят на все вопросы.

Ранее стало известно, что Главархив Москвы открыл онлайн-выставку "Праздник 8 Марта".

Желающие могут посмотреть поздравительные открытки к Международному женскому дню и праздничные снимки с торжественных мероприятий. Также были найдены фотографии с детских концертов, на обороте которых написаны добрые пожелания.



Праздничные мероприятия подготовили на культурных площадках Москвы с 8 по 10 марта