08 марта, 12:07Город
Квиз к 8 Марта появился на портале "Узнай Москву"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Новый квиз, посвященный 8 Марта, появился на портале "Узнай Москву". Столичный департамент культурного наследия предлагает ответить на вопросы о выдающихся москвичках и мифологических женских образах. Игра доступна по ссылке.
Глава департамента Алексей Емельянов обратил внимание, что женщины всегда вдохновляли деятелей искусства, поэтому их образы есть в каждом третьем объекте культуры: на фасадах зданий и в интерьере.
"К Международному женскому дню мы решили подготовить новый квиз о богинях, нимфах, а иногда и вполне реальных женщинах, чьи образы запечатлены в архитектуре столицы. Приглашаем всех желающих принять в нем участие и провести эти праздничные выходные с пользой", – добавил он.
По его словам, москвичи могут проверить свои знания о прообразах известных скульптур и архитектурных композиций. Особенные подарки подготовлены для первых трех человек, которые ответят на все вопросы.
Ранее стало известно, что Главархив Москвы открыл онлайн-выставку "Праздник 8 Марта".
Желающие могут посмотреть поздравительные открытки к Международному женскому дню и праздничные снимки с торжественных мероприятий. Также были найдены фотографии с детских концертов, на обороте которых написаны добрые пожелания.
Праздничные мероприятия подготовили на культурных площадках Москвы с 8 по 10 марта
Читайте также
- Мэр Москвы рассказал, какие цветы высадят в столице в этом году
- Министр культуры РФ поздравила женщин с 8 Марта