Новый пешеходный бульвар появился на юге Москвы

Фото: телеграм-канал ''STROI.MOS.RU''

Первая очередь бульвара имени Братьев Весниных в новых кварталах на территории бывшего завода "ЗИЛ" открылась в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева.

Длина бульвара составляет 220 метров, а ширина – 45 метров. Специалисты оборудовали объект светильниками из кортеновской стали, скамейками с протяженностью 120 метров, а также велопарковкой, отметил он.

По словам заммэра, строительство бульвара происходит в несколько этапов. После финальной части работ протяженность нового пешеходного пространства составит почти километр.

Между тем главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что объект станет 60-м по счету бульваром в столице.

"Благоустройство и озеленение играют немалую роль в формировании новых районов, и даже самая эффектная архитектура не должна существовать в отрыве от среды, комфортной для человека. В данном случае строительные работы не помешали сохранить уже растущие здесь липы, тополи и клены", – подчеркнул Кузнецов.

Ранее Бочкарев рассказал, что на территории бывшего авиамоторного завода "Союз" на Лужнецкой набережной возведут киноконцентрный комплекс. Площадь объекта составит 15 тысяч квадратных метров. По словам заммэра, на территории создадут культурно-спортивный кластер.



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