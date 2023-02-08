Российский певец назвал самый добрый город в мире

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев назвал самым добрым городом в мире Москву.

Мазаев сообщил, что хорошо относится к людям, переехавшим в столицу из других регионов. В подтверждение своим словам музыкант привел в пример знакомых из Красноярска.

"Москва вообще самый добрый город в мире: у нас то ли 15%, то ли 18% москвичей, остальные – приехавшие, и все хорошо у всех", – сказал Мазаев в беседе с изданием "Москвич Mag".

Ранее столичный издатель, продюсер и промоутер Олег Коврига назвал Москву "лютым городом". При этом, как отметил Коврига, жизнь в столице отлично подойдет для издателей. В городе есть больше возможностей для реализации в данной сфере, чем, например, в Санкт-Петербурге.



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