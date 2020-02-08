Почти 2,4 тыс водителей обратились за помощью к дорожному патрулю ЦОДД

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Почти 2,4 тысячи водителей обратились за помощью к дорожному патрулю ЦОДД в январе текущего года. Об этом говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

"2 тысячи 386 водителям в январе помог наш дорожный патруль. Без праздников и выходных, круглые сутки с вами на дорогах были и будут 30 экипажей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожные патрули помогли составить европротоколы, а также справиться с мелкими неисправностями. Регулировали движение и буксировали машины.

Ранее специалисты Центра организации дорожного движения призвали столичных водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах в связи с гололедицей и метелью в городе.

