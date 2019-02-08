Здание ОВД в Ростокине введут в эксплуатацию в этом году

Новое здание ОВД на северо-востоке Москвы возведут до конца этого года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства столицы.
Здание будет расположено в Северо-Восточном административном округе, на улице Бажова. Сейчас строители завершают отделочные и фасадные работы на объекте.
Речь идет о четырехэтажном административном здании с подземным этажом и надстройкой на кровле и одноэтажном здании КПП. Там будут расположены автостоянка, стрелковая галерея, комнаты инструктажа, кабинеты, комнаты дежурной части, санузлы и душевые, тренажерный зал, а также зал совещаний. Связь по этажам будет осуществляться с помощью лестничных клеток и двух лифтов. В здании КПП появятся комнаты диспетчера и зоны досмотра.
В среду, 6 февраля, Сергей Собянин открыл новое здание отдела полиции по району Хорошево-Мневники. Новое трехэтажное здание ОМВД находится на улице Берзарина. Строительство шло с апреля 2017 года по август 2018 года, работы велись за счет бюджета Москвы. Объект площадью 4,8 тысячи квадратных метров возвели по индивидуальному проекту с учетом специфики работы полиции.
В 2011-2018 годах за счет городского бюджета в столице были проведены работы по капитальному ремонту 200 объектов правоохранительных органов. В 2019 году запланированы работы еще на 22 объектах. В основном это здания районных отделов полиции.
Кроме того, с 2010 года для столичного ГУВД за счет бюджетных и внебюджетных источников построено 14 новых объектов. В планах московских властей строительство 20 зданий для районных отделов внутренних дел.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.