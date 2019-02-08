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13:10

Здание ОВД в Ростокине введут в эксплуатацию в этом году

город строительство

13:10

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новое здание ОВД на северо-востоке Москвы возведут до конца этого года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства столицы.

Здание будет расположено в Северо-Восточном административном округе, на улице Бажова. Сейчас строители завершают отделочные и фасадные работы на объекте.

Речь идет о четырехэтажном административном здании с подземным этажом и надстройкой на кровле и одноэтажном здании КПП. Там будут расположены автостоянка, стрелковая галерея, комнаты инструктажа, кабинеты, комнаты дежурной части, санузлы и душевые, тренажерный зал, а также зал совещаний. Связь по этажам будет осуществляться с помощью лестничных клеток и двух лифтов. В здании КПП появятся комнаты диспетчера и зоны досмотра.

В среду, 6 февраля, Сергей Собянин открыл новое здание отдела полиции по району Хорошево-Мневники. Новое трехэтажное здание ОМВД находится на улице Берзарина. Строительство шло с апреля 2017 года по август 2018 года, работы велись за счет бюджета Москвы. Объект площадью 4,8 тысячи квадратных метров возвели по индивидуальному проекту с учетом специфики работы полиции.

В 2011-2018 годах за счет городского бюджета в столице были проведены работы по капитальному ремонту 200 объектов правоохранительных органов. В 2019 году запланированы работы еще на 22 объектах. В основном это здания районных отделов полиции.

Кроме того, с 2010 года для столичного ГУВД за счет бюджетных и внебюджетных источников построено 14 новых объектов. В планах московских властей строительство 20 зданий для районных отделов внутренних дел.

город строительство

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