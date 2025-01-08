Собянин: более 1,4 тыс аварийных бригад городских служб дежурили в праздники в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 1,4 тысячи аварийных и диспетчерских бригад на круглосуточной основе дежурили в праздники в столице. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, специалистам городских служб в период с 29 декабря по 8 января удалось обеспечить штатную работу всех систем жизнеобеспечения: ТЭЦ, котельных, газовых сетей и электрических центров питания. Кроме того, для бесперебойной подачи электроэнергии были подготовлены дизель-генераторы.

При этом Собянин уточнил, что коммунальные службы города трудились в праздники в усиленном режиме.

"Усилили контроль за содержанием и уборкой улиц, дворов и других городских территорий. Ежедневно к работе были готовы спецтехника, рабочие и бригады кровельщиков", – добавил градоначальник.

Между тем в первые рабочие дни января, 9-го и 10-го числа, в столице прогнозируются гололедица и температура выше нормы от 6 до 7 градусов. Ветер ожидается до 11 метров в секунду. 10 января дневные показатели составят от 1 до 3 градусов тепла, но ночью будет от минус 2 до 0 градусов.

