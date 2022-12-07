Предприятие по выпуску автомобильной и строительной продукции появится на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Предприятие по выпуску автомобильной и строительной продукции построят в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что застройщик инвестирует 400 миллионов рублей. Предприятие, которое разместят на участке площадью 2,45 гектара в Очакове, будет выпускать малые архитектурные формы, столярные изделия и компоненты уборочной техники.

Инвестором выступит компания, которая обслуживает городскую и коммунальную инфраструктуру, предоставляет технику для вывоза строительных отходов и выполняет работы по благоустройству.

"На предприятии будут производить щетки для уборочной техники, предназначенные для подметательно-уборочных машин, оборудование, художественно-декоративные и столярные изделия, а также создавать малые архитектурные формы для улучшения городской среды. Компания планирует ежегодно выпускать свыше 30 тысяч единиц продукции. На новое производство смогут трудоустроиться более 50 сотрудников", – сказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что участок под строительство инвестору предоставят на пять лет. В течение этого срока он должен завершить возведение производства.

Ранее сообщалось, что в Ново-Переделкине построят спортивный кластер. Площадь нового объекта составит около 3,4 тысячи квадратных метров. Инвестор сможет построить два футбольных поля, беговые дорожки, зоны для воркаута и баскетбольную площадку.



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