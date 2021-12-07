Сергунина: форум #МыВместе собрал в Москве волонтеров со всей России и из других стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Международный форум гражданского участия #МыВместе, приуроченный ко Дню добровольцев, состоялся в столице. В мероприятии приняли участие свыше 180 активных волонтеров Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

Работа московского штаба всероссийской акции #МыВместе была представлена на стенде "Столица добрых дел – Москва". По словам заммэра Натальи Сергуниной, более 600 волонтеров столицы оказали поддержку в подготовке и проведении форума.

"Они встречали участников в аэропортах, помогали им разместиться в гостиницах, получить аккредитацию и сориентироваться на мероприятии. Непосредственно на самом событии наш город представляли свыше 180 активных добровольцев. Всего же форум объединил тысячи представителей социально ориентированных НКО и волонтерских организаций", – рассказала она.

Участниками форума стали волонтеры из 85 субъектов России и других стран. Для гостей проводили мастер-классы, квизы, дискуссии и открытые встречи.

Кроме того, добровольцы посетили мероприятие, посвященное 80-летию Битвы за Москву, и обсудили с единомышленниками актуальные вопросы развития волонтерства.

Ранее Сергей Собянин поздравил победителей и призеров премии #МыВместе. Он напомнил, что премию получают обычные люди, а также организации, участвующие в благотворительной деятельности, в частности различные НКО, образовательные учреждения и библиотеки.