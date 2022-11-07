18 ветхих и аварийных построек демонтировали в ЮЗАО

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Госинспекция по недвижимости за девять месяцев текущего года выявила 126 ветхих и аварийных построек на юго-западе Москвы. 18 из них демонтировали, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По его словам, после обнаружения подобных сооружений о них сообщается в профильные структуры для принятия решения об их восстановлении или демонтаже.

"В январе – сентябре этого года по 126 ветхим объектам, в том числе выявленным в прошлом году, были разработаны дорожные карты на осуществление работ в конкретные сроки. К настоящему моменту 15 ветхих зданий и строений уже приведено в порядок, а 18 демонтировано", – рассказал Бобров.

Он отметил, что в целом за девять месяцев этого года специалисты Госинспекции по недвижимости обследовали свыше 1,6 тысячи гектаров территории ЮЗАО. Было выявлено 130 самовольно построенных объектов общей площадью 76 тысяч квадратных метров.

По словам Боброва, 53 незаконных строения уже демонтировано. В результате удалось освободить территорию площадью свыше 11,3 тысячи квадратных метров. При этом незаконную стройку в районах Зюзино, Коньково и Южное Бутово специалисты предотвратили еще на начальном этапе.

Ранее Сергей Собянин поручил продолжить мониторинг самовольных строений и их оперативную ликвидацию в столице.

Так, в городе с 2011 по 2017 год была ликвидирована значительная часть незаконных построек. На сегодняшний день ситуация с самостроем находится на постоянном контроле. Незаконные объекты оперативно демонтируют.

Порядка 4,9 миллиона квадратных метров самостроя уже ликвидировали. Около половины из них собственники снесли добровольно.

На освобожденных от незаконных построек территориях возводят новые общественные пространства с зонами отдыха, площадками для детей и занятий спортом.



Собянин: Москва продолжит работу по выявлению и ликвидации самовольных построек

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!