Около 150 столичных объектов недвижимости признаны самостроями в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В первом полугодии 2022 года принято решение о сносе 148 самостроев в столице, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"Сейчас в судах разных инстанций рассматривается около 2 тысяч дел о самовольном строительстве на территории города. Только с начала этого года уже вынесено 148 решений о сносе таких объектов общей площадью почти 85 тысяч квадратных метров", – отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Скорость вынесения решений зависит от сложности и площади исследуемого здания, а также их обжалования в вышестоящих инстанциях. Обычно срок рассмотрения таких дел превышает один год.

Как добавили в пресс-службе, Госинспекция получает право снести самострой, если собственник не сделал этого добровольно, таким образом контролируя исполнение решения суда в установленный срок.

Ранее Сергей Собянин поручил продолжить мониторинг самовольных строений и их оперативную ликвидацию в столице.

Так, в городе с 2011 по 2017 год была ликвидирована значительная часть незаконных построек. На сегодняшний день ситуация с самостроем находится на постоянном контроле. Незаконные объекты оперативно демонтируют.

Порядка 4,9 миллиона квадратных метров самостроя уже ликвидировали. Около половины из них собственники снесли добровольно. Более 900 незаконных построек привели в соответствие с градостроительными нормами и оформили на них необходимые документы.

На освобожденных от незаконных построек территориях возводят новые общественные пространства с зонами отдыха, площадками для детей и занятий спортом.

