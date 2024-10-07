Регистрация открылась на проект "Школа вожатых Московского дворца пионеров"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Регистрация на программу "Школа вожатых Московского дворца пионеров" открылась 7 октября для москвичей старше 16 лет, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для участников проекта проведут тренинги, лекции, мастер-классы и игропрактикум, которые подготовят их к работе с детьми в качестве вожатого.

В программе есть несколько модулей, которые позволяют изучить разные аспекты работы с подростками. Будущие вожатые узнают об основах педагогики и психологии, а также о возрастных особенностях детей и методах работы с ними, отметил столичный департамент образования и науки.

Также организаторы включат в программу тренинги по развитию коммуникативных навыков и лидерских качеств и выездной интенсив на базе образовательного центра "Команда".

Одним из главных событий станет Неделя вожатства. Специалисты различных сфер со всей России организуют для участников встречи, на которых они поделятся опытом и проведут практические занятия. Полученные знания участники смогут использовать в своей работе в детских лагерях.

Заявки на участие в проекте принимаются до 31 октября.

Ранее в Москве стартовал новый сезон "Школы юного инвестора". С помощью проекта подростки в игровой форме знакомятся с темой инвестиций, а также с тем, какое значение они имеют для города. Кроме того, ребята изучают основы конкуренции, правила участия в аукционах, способы выстраивания деловых отношений и создания собственного дела.