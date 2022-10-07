В Москве завершили проходку тоннелей между станциями метро "Вавиловская" и "Новаторская"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Проходка тоннелей между станциями "Вавиловская" и "Новаторская" Троицкой линии метро полностью завершена. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Месяц назад закончили здесь проходку правого тоннеля, а теперь финишировали и на левом", – написал мэр Москвы.

Собянин проинформировал, что новый тоннель располагается под проезжей частью Ленинградского проспекта. Протяженность перегона составляет 1 407 метров.

Мэр добавил, что Троицкая линия метро охватывает Южный, Юго-Западный, а также Троицкий и Новомосковский административные округа столицы. Вблизи новых станций проживают порядка миллиона человек.

"Ожидаем, что веткой будут пользоваться около 100 тысяч пассажиров, а на станциях Сокольнической и Калужско-Рижской линий станет свободнее до 7%", – отметил Собянин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на станции Большой кольцевой линии столичного метро "Рижская" приступили к финальному этапу отделочных работ.

Специалистам уже удалось завершить на потолке платформы и в зоне эскалаторов установку металлозонтов. Также к настоящему моменту почти сделано архитектурное освещение.



В Москве завершили проходку второго тоннеля между "Вавиловской" и "Новаторской"

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