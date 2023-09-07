ГОСТ по ведению электронной исполнительной документации в строительстве будет пересмотрен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Предложения по корректировке ГОСТ Р 70108-2022 "Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде" были направлены в Минстрой России и Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ). Об этом заявили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.

"Проект документа уже прошел публичные слушания, и с учетом полученных предложений, а также накопленного Москвой большого опыта по ведению исполнительной документации в электронном виде подготовлен свод предложений по корректировке проекта ГОСТ и направлен в Минстрой и НОСТРОЙ на рассмотрение", – рассказал руководитель департамента Сергей Левкин.

Он отметил, что ГОСТ определяет требования к системе формирования и ведения журналов по учету исполнения работ и документов в электронной форме во время строительства, реконструкции, капремонта объектов капитального строительства, а также определяет правила формирования общей среды для взаимодействия участников строительства.

По словам Левкина, благодаря электронному формату сократится документооборот на бумаге, также сократятся трудозатраты при формировании и ведении исполнительной документации во время возведения объектов. Он считает, что внедрение электронного формата позитивно скажется на общем сроке строительства, что соответствует поставленным Сергеем Собяниным перед Стройкомплексом задачам.

В департаменте напомнили, что Собянин подписал постановление, которое определяет особенности ведения и использования исполнительной документации во время проведения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, сохранению объектов культурного наследия. Согласно постановлению, с 1 июля 2023 года исполнительная документация должна вестись только в электронной форме.

"Примеру Москвы последовали иные субъекты Российской Федерации, и на сегодняшний день уже выпущено более 20 аналогичных нормативно-правовых актов", – заключил Левкин.

В августе руководитель Депстроя столицы Рафик Загрутдинов заявил, что перевод на электронный документооборот в строительстве завершат в Москве до конца года. По его словам, в планах департамента на 2023 год есть доведения доли электронного документооборота до 100%.

Руководитель Депстроя подчеркнул, что задача цифровизации пока не решена ни у одной страны в мире, несмотря на то что за рубежом существует много качественных информационных продуктов.

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