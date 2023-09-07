Посетителям МУФ в парке "Зарядье" рассказали о личных финансах и инвестициях

Фото: портал мэра и правительства Москва/пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы

Лекция "Женский диалог. Личные финансы и инвестиции: как заставить деньги работать" прошла в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) в парке "Зарядье". Ее посетили около 300 человек. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Во время мероприятия экономисты, инвесторы и финансовые блогеры поделились знаниями и опытом по теме управления личными инвестициями и финансами, заявила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, люди стремятся умножить и сохранить сбережения в любых условиях экономики. Для этого они ищут надежные и ликвидные финансовые инструменты.

"Сейчас многие привычные гражданам объекты для инвестиций потеряли привлекательность или стали недоступными, и наша задача – рассказать о том, какие сегодня существуют возможности для частных инвесторов", – объяснила она.

Отмечается, что во время лекции слушателям рассказали о стратегиях инвестирования в классические инструменты фондового рынка, вложениях в искусство и недвижимость, нематериальных активах, в частности о личном и корпоративном бренде.

Багреева добавила, что использование инструментов инвестиций позволяет как сохранить сбережения, так и получить дополнительный заработок. Чтобы результат был положительным, нужно понимать потенциальные риски и цели инвестирования, внимательно изучать выбранные инструменты и оценивать свои возможности, подчеркнула она.

На портале напомнили, что этой весной столичное правительство выпустило для населения "зеленые" облигации, тем самым предоставив простой, ликвидный и надежный финансовый инструмент для сбережений. Их выкупили за пять недель вместо запланированных шести месяцев.

Это говорит о том, уточнили в сообщении, что людям необходимы новые объекты инвестирования. Около 20% купивших облигации ранее не занимались инвестициями, единственными используемыми ими финансовыми инструментами были банковские депозиты.

Ранее сообщалось, что 9 и 10 сентября в "Лужниках" пройдет форум "Мое будущее". Он объединит выпускников вузов, начинающих специалистов и экспертов, которые готовы развивать свою карьеру или бизнес в сфере инноваций.

Помимо этого, 9 сентября в 11:00 в Гостином Дворе состоится лекция "Эмоциональный интеллект: как научиться управлять эмоциями". Гостям предложат задуматься о важности этого ключевого навыка будущего, так как современному человеку необходимо быть гибким, уметь быстро адаптироваться к меняющимся реалиям и работать в стрессовых ситуациях.

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