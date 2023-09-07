Лодочная станция на ВДНХ будет работать до конца сентября

Фото: vdnh.ru

Лодочная станция "Алые паруса" на ВДНХ будет работать до конца сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что станция приглашает всех желающих на прогулки по Каменским прудам. Во время них можно понаблюдать за бликами солнца на водной глади, подышать свежим воздухом и увидеть с необычного ракурса один из трех главных фонтанов выставки – "Золотой колос".

В сообщении подчеркнули, что высота фонтана – 16 метров. Он запускает 66 струй, 30 из которых поднимаются на 25 метров. В 2018 году его открыли после реставрации, вернув первоначальный облик. Проект стал лауреатом конкурса "Московская реставрация" в номинации "Высокое качество ремонтно-реставрационных работ".

Добавляется, что во флоте станции есть 30 четырехместных и пятиместных гребных лодок и катамараны. Воспользоваться ими можно с понедельника по четверг с 11:00 по 22:00, в пятницу, субботу и праздничные дни – с 10:00 до 22:00.

По данным портала, в этом сезоне на 3-м Каменском пруду на лодках прокатились свыше 33 тысяч человек. В 2024 году по периметру пирса "Алых парусов" появится светодиодная парящая подсветка, настил заменят на террасную сосновую доску. Также число катамаранов увеличится до 10.

Помимо этого, изменятся и условия оплаты проката. Появится возможность оплатить услугу на сайте ВДНХ, автоматизированную систему входа, в свою очередь, доработают так, чтобы посетители заходили на пирс по онлайн-билету.

Ранее в проекте "Активный гражданин" горожане выбрали имена для пары азиатских выдр из "Москвариума" на ВДНХ. Больше всего голосов пользователи отдали варианту Гоша и Глаша (Георгий и Глафира).

Также на ВДНХ в День города состоится программа "Москва – город высоких достижений". 9 и 10 сентября с 12:00 до 20:00 для гостей пройдут концерты творческих коллективов, мастер-классы и соревнования.

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