Дом по программе реновации сдадут в Хорошёво-Мнёвниках в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в районе Хорошёво-Мнёвники в 2021 году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что здание будет расположено по адресу улица Генерала Глаголева, владение 5, корпус 1. Двухсекционный монолитный дом строят по индивидуальному проекту. Фасады здания облицуют клинкерной плиткой.

В доме будет 246 квартир, в том числе четыре квартиры оборудуют для маломобильных людей. В них будет увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника.

На первом этаже разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. Балконы застеклят, на фасадах установят короба для кондиционеров. Здание оснастят системой безопасности, видеокамерами, пожарными сигнализациями.

На придомовой территории оборудуют детскую и спортивные площадки, а также места для отдыха. Жильцы дома смогут оставить свой автомобиль как на подземной парковке, так и на открытой стоянке.

Загрутдинов отметил, что в районе Хорошёво-Мнёвники в рамках программы реновации построят четыре детских сада и столько же учебных корпусов. Также предусмотрено строительство школы с физкультурно-оздоровительным комплексом, трех поликлиник, двух физкультурно-оздоровительных комплексов, культурно-досугового центра и центра социального обслуживания населения.

Всего, по словам Загрутдинова, в районе новые квартиры получат жители 156 домов, для расселения подобрано 12 стартовых площадок.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

