В Нагорном районе по программе реновации введут жилой дом на 66 квартир

13:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Нагорном районе в 2021 году по программе реновации введут в эксплуатацию жилой дом на 66 квартир, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.
"Дом будет располагаться по адресу: Симферопольский проезд, владение 7, строение 1. В настоящий момент завершен монтаж девятого этажа", – рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.
Отмечается, что новый 12-этажный дом будет односекционным, монолитным. Фасад будет облицован плитами из искусственного камня и клинкерной плитки. Балконы застеклят и установят короба для кондиционеров.
На первом этаже дома разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения, также предусмотрена возможность размещения Центра информирования населения.
В вестибюле оборудуют лифтовой холл, помещение дежурного, зону для почтовых ящиков, колясочную, помещения для уборочного инвентаря. Также в доме установят систему охраны входа в здание, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение.
Прилегающую территорию также благоустроят. Там оборудуют спортивную и детскую площадки, высадят кустарники и деревья. Рядом с домом оборудуют машиноместа.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Перово построят жилой дом на 210 квартир по программе реновации. Это двухсекционный дом с подземной одноуровневой автостоянкой.
В новостройке 38 однокомнатных квартир, 134 – двухкомнатных и 38 – трехкомнатных. Предусмотрены квартиры с расширенными проемами и специальной сантехникой для маломобильных жильцов.
В Москве продолжается строительство жилых домов
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