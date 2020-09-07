Квесты и мастер-классы пройдут в Дарвиновском музее 12 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Квесты, игры и мастер-классы пройдут в Дарвиновском музее 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
"12 сентября Дарвиновский музей отмечает свое второе рождение. 25 лет назад первый в России музей эволюции обрел собственный дом, оставив позади десятилетия непрерывной борьбы за существование, и торжественно открыл свои двери на улице Вавилова", – сообщили сотрудники музея.
Они рассказали, что в субботу посетители смогут пройти квест "Музей раскрывает секреты", в рамках которого гости познакомятся с тропическими джунглями и древними животными. Также все желающие смогут поучаствовать в игре-детективе "Найди лишний экспонат".
"Начинающим и опытным следопытам предстоит найти среди ярких представителей фауны тайги, арктических пустынь, саванн и тропических лесов "чужаков" животных родом из других мест обитания. Витрины, участвующие в игре, помечены специальным значком", – сообщили в пресс-службе.
Помимо этого, музей предложит всем желающим вспомнить приемы складывания оригами на мастер-классе "Музейный кораблик". В этот же день можно будет оставить пожелание музею на открытке. В конце праздника все пожелания объединят в гирлянду и повесят на входную зону музея.
Ранее сообщалось, что зоологический музей МГУ возобновит работу с 10 сентября. Посетители смогут побывать в музее и принять участие в нескольких интересных мероприятиях. Все желающие смогут пройтись по старинным залам самостоятельно или принять участие в экскурсиях. По выходным организуют квест "Цвет природы" о пигментах, определяющих окраску животных.
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