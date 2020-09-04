Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице стартует шестой этап проекта "Открой#Моспром", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
С 10 по 12 сентября желающие смогут присоединиться к экскурсиям по промышленным предприятиям, мастер-классам и интеллектуальным играм.
Участники сентябрьского этапа посетят 20 московских промышленных площадок: 16 предприятий и 4 музея. Для студентов профильных вузов создадут отдельные экскурсионные группы.
Как рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, проект пользуется большой популярностью среди горожан. По его словам, только в этом году, до периода временных ограничений, городские заводы успели посетить около трех тысяч человек. Сейчас проект возобновляет свою работу в режиме офлайн.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, в свою очередь, добавил, что этой весной в рамках проекта разработали несколько новых форматов, в том числе онлайн-экскурсии на заводы.
"Всего на сайте "Открой#Моспром" уже доступно девять выпусков, их общая аудитория превысила один миллион человек. Недавно наши заводы специально посетили звезды театра и кино, чтобы после экскурсий поделиться впечатлениями и рассказать о самых удивительных фактах в прямых эфирах в социальных сетях", – заявил он.
По словам Прохорова, сейчас проект возвращается к экскурсиям в режиме офлайн, однако от онлайн-версий решили не отказываться – они будут развиваться параллельно.
Список и полное описание всех экскурсионных площадок нового сезона "Открой#Моспром" представлены в разделе "Предприятия" на сайте проекта. Участие бесплатное, однако потребуется предварительная регистрация.
В прошлом году в рамках проекта "Открой#Моспром" прошло более 340 экскурсий на промышленные предприятия. В экскурсиях приняли участие восемь тысяч человек.
Впервые акция прошла с 28 по 30 марта 2019 года. Жителям столицы рассказали об особенностях приготовления молочных продуктов, мороженого, тортов, шоколада, кваса и лимонадов. Тогда можно было посетить 11 предприятий. Также все желающие познакомились с историей производства автомобилей в СССР и России.
Москвичи смогли посетить одно из самых закрытых предприятий столицы
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