Станцию БКЛ "Проспект Вернадского" планируют построить в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство станции "Проспект Вернадского" Большой кольцевой линии метро планируют завершить в 2021 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, работы ведутся по графику. Новая станция появится в районе пересечения улицы Удальцова с проспектом Вернадского. Она получит выходы на обе стороны улицы − как к остановкам наземного транспорта, так и к жилым домам.

Станцию БКЛ "Проспект Вернадского" решили оформить в стиле хай-тек. В ее интерьере оранжевые путевые стены будут сочетаться со светло-серым потолком, на поверхности которого в шахматном порядке расположат светильники. Центр станции займет лестница, а над путями оборудуют галерею, чтобы пассажиры могли переходить по ней на Сокольническую линию метро.

Транспортно-пересадочный узел, который создадут на базе станции, улучшит транспортную ситуацию в районе МНУ имени Ломоносова.

Отмечается, что подрядчиком строительства юго-западной части БКЛ является китайская компания. "С компанией CRCC мы строим еще две станции на Большой кольцевой линии метрополитена", − напомнил Марат Хуснуллин. "Это "Мичуринский проспект", который станет пересадочной на Калининско-Солнцевскую линию, и "Улица Новаторов", которая позволит пересесть на Коммунарскую линию. Работы на этих станциях также идут по графику", − подчеркнул заммэра.

Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в метростроении. Ее общая длина составит 70 километров. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция. С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и пригородные электрички.

Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов". Как уточнил Марат Хуснуллин, Большую кольцевую линию метро планируют запустить целиком в 2023 году.

18 августа Сергей Собянин сообщил, что строительство тоннеля БКЛ между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" завершено. По словам мэра, готовы все четыре тоннеля на участке от "Аминьевского шоссе" до "Проспекта Вернадского".

Открытие Юго-Западного участка БКЛ должно улучшить транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского, где проживает около 200 тысяч человек. Время на поездки по городу сократится на 10–15 минут.