Станцию БКЛ "Проспект Вернадского" планируют построить в 2021 году

17:26
17:26
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Строительство станции "Проспект Вернадского" Большой кольцевой линии метро планируют завершить в 2021 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, работы ведутся по графику. Новая станция появится в районе пересечения улицы Удальцова с проспектом Вернадского. Она получит выходы на обе стороны улицы − как к остановкам наземного транспорта, так и к жилым домам.
Станцию БКЛ "Проспект Вернадского" решили оформить в стиле хай-тек. В ее интерьере оранжевые путевые стены будут сочетаться со светло-серым потолком, на поверхности которого в шахматном порядке расположат светильники. Центр станции займет лестница, а над путями оборудуют галерею, чтобы пассажиры могли переходить по ней на Сокольническую линию метро.
Транспортно-пересадочный узел, который создадут на базе станции, улучшит транспортную ситуацию в районе МНУ имени Ломоносова.
Отмечается, что подрядчиком строительства юго-западной части БКЛ является китайская компания. "С компанией CRCC мы строим еще две станции на Большой кольцевой линии метрополитена", − напомнил Марат Хуснуллин. "Это "Мичуринский проспект", который станет пересадочной на Калининско-Солнцевскую линию, и "Улица Новаторов", которая позволит пересесть на Коммунарскую линию. Работы на этих станциях также идут по графику", − подчеркнул заммэра.
Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в метростроении. Ее общая длина составит 70 километров. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция. С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и пригородные электрички.
Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов". Как уточнил Марат Хуснуллин, Большую кольцевую линию метро планируют запустить целиком в 2023 году.
18 августа Сергей Собянин сообщил, что строительство тоннеля БКЛ между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" завершено. По словам мэра, готовы все четыре тоннеля на участке от "Аминьевского шоссе" до "Проспекта Вернадского".
Открытие Юго-Западного участка БКЛ должно улучшить транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского, где проживает около 200 тысяч человек. Время на поездки по городу сократится на 10–15 минут.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: