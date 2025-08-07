Количество разрешенных для купания зон увеличили в Москве до пяти

Фото: Москва 24

Список разрешенных для купания зон увеличили в Москве до пяти. Об этом говорится на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"По состоянию на 07.08.2025 из девяти зон отдыха функционируют пять зон отдыха с организованным купанием: "Тропарево", Пионерский пруд, Школьное озеро, озеро Черное и Путяевский пруд № 1", – уточняется в сообщении.

По данным ведомства, в четырех зонах зафиксировано неудовлетворительное качество воды, которое не соответствует рекомендательному стандарту. Среди них – озера Белое, Мещерское, "Серебряный бор – 2" и "Серебряный бор – 3". В настоящее время плавать в этих водоемах запрещено.

Еще четыре зоны доступны для отдыха без права на купание. Большой городской пруд этим летом находится на реставрации.

Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, что купальный сезон в столице продолжается. По его словам, прогнозируемое похолодание с 7 августа не должно повлиять на температуру воды в городе. Сейчас она колеблется в диапазоне от 18 до 24 градусов.

Специалист заявил, что ночи в регионе недостаточно холодные, чтобы поверхность воды стремительно остывала. Примерной даты окончания купального сезона эксперт не назвал.

