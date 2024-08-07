Родион Газманов посетил экскурсию в районе Тропарево-Никулино

Фото: Александр Денисов

Член общественного совета ЗАО Родион Газманов посетил пешеходную экскурсию по интересным местам района Тропарево-Никулино. Пройти по маршруту, в котором были собраны местные достопримечательности, могли все желающие.

Советские режиссеры за счет близости к "Мосфильму" нередко использовали этот район в качестве локации для натурных съемок. Участникам экскурсии представилась возможность вживую увидеть дома, где по сюжету фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" жили Надя Шевелева и Женя Лукашин. При этом в соседнем дворе снималось другое популярное советское кино – "Мимино".

Завершающей точкой маршрута стала площадка у храма Архангела Михаила. Он был возведен более четырех столетий назад на территории Новодевичьего монастыря.

Подготовкой этой экскурсии занималась гид Галина Щепеткова. Жители Тропарева-Никулина получили возможность познакомиться с ней благодаря проекту Газманова "Герои нашего двора", который посвящен интересным жителям Западного округа Москвы.

"Я уверен, что жители Тропарева-Никулина рады возможности ознакомиться с достопримечательностями своего района – посмотреть под новым углом на место, где они живут. Именно с любви и интереса к своему двору, своему району, своему городу и начинается любовь к Родине, ее истории и героям", – поделился своим мнением член общественного совета.

Ранее Газманов выдвинул свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму от фракции "Единая Россия". Он будет представлять 39-й избирательный округ по спискам "ЕР". Вместе с ним от этой фракции в выборах примут участие Валерий Головченко, Людмила Стебенкова и Александр Козлов.

