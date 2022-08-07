На инвестпортале Москвы за полгода зарегистрировались 11 тысяч пользователей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

За первое полугодие 2022 года на инвестиционном портале Москвы зарегистрировались 11 тысяч новых пользователей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Число предпринимателей, использующих инвестиционный портал Москвы, ежегодно растет. За январь – июнь 2022 года на ресурсе зарегистрировались 11 тысяч представителей бизнеса", – заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что за аналогичный период 2021 года было зафиксировано 10 тысяч регистраций. При этом общее число личных кабинетов на портале достигло отметки в 76 тысяч.

Инвестиционный портал Москвы заработал в феврале 2014 года. Количество уникальных посетителей данной платформы превысило 8,6 миллиона пользователей.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, за первые полгода 2022 года онлайн-сервисами инвестиционного портала воспользовались 74 тысячи раз. Здесь предоставляют 31 услугу – например, по получению субсидии и льготного займа или осмотру выставленной на торги городской недвижимости.

Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко также рассказал о модернизации личного кабинета на инвестиционном портале. Пользователям стали доступны новый интерфейс и способы получения актуальной персонализированной информации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на арендованных по льготным ставкам участках в столице построят семь новых производств. За счет данных проектов городу будут предоставлены более 2 000 новых рабочих мест.