В РГДБ откроют кафедру детской литературы и методики продвижения чтения

15:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Базовая кафедра детской литературы и методики продвижения чтения откроется в Российской государственной детской библиотеке (РГДБ). Об этом сообщает Агентство "Москва".
"1 сентября в РГДБ откроется базовая кафедра детской литературы и методики продвижения чтения Государственного института русского языка имени Пушкина. Кафедра будет вести учебную работу, научную деятельность и реализовывать просветительские проекты", – сообщили в пресс-службе библиотеки.
В учреждении предусмотрено сразу несколько вариантов работы. Студенты третьего курса смогут посещать занятия по дисциплине "Детская литература", а первокурсникам предложат пройти в РГДБ учебную практику. Кроме того, студентам предоставят возможность проводить научные исследования.
Дополнительная программа Российской государственной детской библиотеки посвящена курсам повышения квалификации для школьных учителей, преподавателей вузов и сотрудников библиотек. В частности, речь идет о направлении "Современная детская литература".
Ранее стало известно, что Мосгосэкспертиза согласовала проект капремонта детской библиотеки № 155 в Гурьевском проезде в районе Орехово-Борисово Южное. В здании отремонтируют инженерные системы, а также обновят его внешний вид.
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