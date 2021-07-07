В Москве появятся указатели к отделениям Пенсионного фонда и нотариальным конторам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

До конца 2021 года в Москве появятся новые указатели к отделениям Пенсионного фонда России и нотариальным конторам. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Специалисты установят более 200 новых опор указателей и свыше 3 тысяч информационных табличек. В планы городских властей также входит установка указателей к объектам социальной сферы, включая школы и поликлиники.

За несколько лет в Москве было установлено 93,7 тысячи домовых и свыше 11 тысяч отдельных городских указателей.

Ранее первые указатели к филиалам Пенсионного фонда России появились в столице. Всего было установлено 13 новых опор городских указателей и размещено 70 информационных полей на существующих указателях.

Заместитель руководителя ГБУ "МАЦ" Наталия Ремезова подчеркнула, что Пенсионный фонд посещают самые разные люди, для многих, по ее словам, офлайн-навигация по-прежнему важна.