В Москве появились новые указатели к филиалам Пенсионного фонда России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новые указатели к филиалам Пенсионного фонда России появились в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По информации пресс-службы Московского аналитического центра в сфере городского хозяйства, работы были завершены в феврале 2021 года.
"Всего было установлено 13 новых опор городских указателей и размещено 70 информационных полей на существующих указателях", – уточнили в учреждении.
Указатели разместили в Восточном, Западном, Северном и Южном административных округах Москвы.
Заместитель руководителя ГБУ "МАЦ" Наталия Ремезова подчеркнула, что Пенсионный фонд посещают самые разные люди, и для многих офлайн-навигация по-прежнему важна.
Ранее стало известно, что на портале "Наш город" открыли две новые темы для жителей ТиНАО. В частности, они могут сообщить о сломанных или грязных городских указателях.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: