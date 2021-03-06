В Москве появились новые указатели к филиалам Пенсионного фонда России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые указатели к филиалам Пенсионного фонда России появились в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По информации пресс-службы Московского аналитического центра в сфере городского хозяйства, работы были завершены в феврале 2021 года.

"Всего было установлено 13 новых опор городских указателей и размещено 70 информационных полей на существующих указателях", – уточнили в учреждении.

Указатели разместили в Восточном, Западном, Северном и Южном административных округах Москвы.

Заместитель руководителя ГБУ "МАЦ" Наталия Ремезова подчеркнула, что Пенсионный фонд посещают самые разные люди, и для многих офлайн-навигация по-прежнему важна.

Ранее стало известно, что на портале "Наш город" открыли две новые темы для жителей ТиНАО. В частности, они могут сообщить о сломанных или грязных городских указателях.

