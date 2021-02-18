В ГД удивились грифу "секретно" на законопроекте по пенсиям россиян

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Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков был удивлен, узнав о грифе "секретно" на законопроекте о добровольной накопительной пенсионной системе. Парламентарий допустил, что такие меры связаны с необходимостью сначала согласовать проект внутриведомственно, сообщает РИА Новости.

Министерство финансов РФ намерено до 15 декабря внести в правительство законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе.

"Не знаю, почему гриф "секретно" стоит, могу только предполагать, что просто не хотят до согласования внутриведомственного выносить законопроект на широкое обсуждение", – заявил Аксаков.

Как уточнил депутат Госдумы, в этом случае речь идет об изменении системы формирования пенсионных накоплений.

"Поэтому в Минфине это, конечно, понимают, но в то же время опасаются, что будут все равно трактовать как пенсионную реформу", – пояснил Аксаков.

Глава думского комитета заключил, что проект разрабатывается в интересах людей и его не выносят на широкое обсуждение, чтобы исключить лишний ажиотаж, связанный с темой пенсии.

Ранее говорилось, что в ГД могут рассмотреть вопрос наследования пенсионных баллов. По словам Ярослава Нилова, при возможности сделать страховую пенсию наследуемой в бюджете ПФР может случиться дефицит.