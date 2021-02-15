В ГД могут рассмотреть вопрос наследования пенсионных баллов

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Председатель комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает возможным обсуждение вопроса, связанного с передачей пенсионных баллов по наследству. Об этом депутат Госдумы заявил Агентству "Москва".

"Я за любые разумные меры, направленные на повышение пенсий в нашей стране. На сегодняшний день у нас есть механизмы и возможности, чтобы они повышались, прежде всего необходимо вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам", – сообщил парламентарий.

По словам Нилова, при возможности сделать страховую пенсию наследуемой в бюджете ПФР может случиться дефицит.

"Считаю, что предложение о наследовании пенсий, в том числе уже назначенных гражданам, невозможно реализовать, так как мы не сможем найти источник финансирования, и в целом это может быть опасно для рынка труда и для развития общества", – отметил депутат Государственной думы.

Он подчеркнул, что если пенсию россиянину не назначали, а он умер, то по принципу накопительной пенсии можно проработать вопрос о наследовании заработанных страховых баллов.

"В этом есть здравое зерно, но это огромные расходы бюджета, на покрытие которых необходимо найти источник финансирования", – обратил внимание Нилов.

Ранее эксперт назвала способ повысить пенсии без увеличения налогов. Екатерина Хейфец негативно отреагировала на предложения о повышении налогов на бизнес и отмену налоговых льгот для крупных компаний.