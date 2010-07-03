Пожениться в День России планирует 71 пара в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В День России 71 пара планирует пожениться в столичных загсах – во Дворце бракосочетания № 1 и в Шипиловском отделе ЗАГС. Также в этот день регистрировать браки будут в Государственном центральном музее современной истории России, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В отделах ЗАГС столицы ежемесячно женятся тысячи пар, а самым популярным временем для регистрации брака являются летние месяцы.

По словам начальника Управления ЗАГС столицы Елены Ефремовой, в прошлом году около десяти тысяч пар поженились с июня по сентябрь.

При этом у молодоженов пользуются популярностью новые площадки. За месяц работы там поженились более 350 пар.

Среди таких локаций – Планетарий, Останкинская башня, стадионы "Лужники" и "Спартак", усадьба Муравьевых-Апостолов, Храм Христа Спасителя, башни "Федерация" и "Меркурий" в Москва-Сити, Дом музыки, театр "Школа современной пьесы".

Заключение браков на новых площадках возможно в соответствии с расписанием каждого из мест. Однако перед тем, как праздновать свадьбу в одной из 20 необычных локаций, необходимо изучить их специфику, так как на некоторых из них будут действовать ограничения.

Площадки для выездной регистрации в Москве были и раньше: с 2006 года расписаться можно было в особняке Смирнова, Петровском путевом дворце. Но на некоторых из них, например в Музее-квартире А. С. Пушкина на Арбате, церемонии проводились всего два раза в год.

Площадки открылись 4 мая. Регистрацию проводят сотрудники столичных отделов ЗАГС.