Праздничный салют пройдет в "Лужниках" 9 Мая

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Праздничный салют пройдет в спортивном комплексе "Лужники" в Москве 9 Мая. Об этом сообщается на сайте учреждения.

В связи с этим будет изменена схема движения, поэтому горожанам и жителям столицы рекомендовано передвигаться на общественном транспорте.

При этом открытый плавательный комплекс будет закрыт для посещения в День Победы.

Проход с 06:00 до 23:00 будет производиться через Центральный КПП, КПП Воробьевы горы, КПП Дворец тенниса, КПП № 1, № 3 и № 5, а сквозной проход по Лужнецкой набережной и проход вокруг Большой спортивной арены перекроют.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду провели предпраздничную профилактику Вечного огня. Мэр столицы назвал ее торжественным ритуалом, в котором принимают участие лучшие сотрудники газового хозяйства.

Как пояснил глава города, в ходе работ Вечный огонь переносят на временную горелку. При этом пламя остается негасимым.

