В чат-боте Мосгорнаследия опубликовали онлайн-экскурсию ко Дню Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном телеграм-боте "Прогулки со Львом-хранителем" опубликовали онлайн-экскурсию, маршрут которой посвящен Дню Победы. Об этом сообщил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

"Ко Дню Победы мы подготовили новый маршрут со Львом-хранителем по памятным местам, заключительной точкой которого стал Парк Победы на Поклонной горе – один из крупнейших в мире мемориальных комплексов", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Маршрут состоит из 8 точек. Начальной точкой маршрута станет Киевский вокзал. В период Великой Отечественной войны он обеспечивал транспортную связь с западным направлением.

Фигура Льва-хранителя является талисманом Мосгорнаследия. Благодаря чат-боту москвичи могут познакомиться с объектами культурного наследия, узнать о работе реставраторов и археологов.

Ранее стало известно, что театры Москвы организовали программу в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Для гостей подготовили более 100 спектаклей и концертов, большинство из которых пройдет 9 мая.



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