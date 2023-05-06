Собянин рассказал, как историческая навигация помогает сохранить память о героях и ВОВ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве установили еще 10 городских указателей и 87 информационных полей с QR-кодами в честь героев и событий Великой Отечественной войны. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Если на них навести камеру смартфона, откроется страница с фотографиями, историями жизни, описанием невероятных подвигов наших героев. QR-код подскажет и кратчайший маршрут к памятнику, мемориалу, бюсту или дому, где в прошлом жили или работали герои ВОВ", – написал градоначальник.

По словам Собянина, историко-патриотическую навигацию создали в Москве к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в 2020 году. На тот момент в городе установили указатели к Музею Победы на Поклонной горе и домам, в которых проживали маршалы-полководцы.

В общей сложности в этом году запланировали разместить 74 указателя и 590 информационных полей с QR-кодами.

Ранее сообщалось, что поезда "Аэроэкспресса" 9 мая примут участие в акции "Гудок Победы". В этот день в полдень составы издадут продолжительный гудок по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.