В Москве провели профилактику Вечного огня перед Днем Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты Мосгаза провели профилактическую проверку Вечного огня в Александровском саду перед 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Техническое обслуживание одного из символов народной памяти о бойцах, погибших во время войны, проводится регулярно, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, проверка длится около 40–50 минут.

"Это очень ответственная работа, повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты газового хозяйства столицы", – приводятся в материале слова Бирюкова.

Как уточняется, сперва пламя с помощью специального факела переносят на временную горелку. Затем специалисты демонтируют с мемориального комплекса звезду, разбирают основную горелку и при необходимости меняют запальники, которые круглосуточно находятся под напряжением.

В материале говорится, что газ в горелку поступает по специальным трубам. Он проходит через запальники, внутри которых стоят тонкие электрические спирали под постоянным напряжением. От этого газ воспламеняется – даже если пламя задувает, оно в ту же секунду вспыхивает снова. В конструкции есть три запальника, каждый из которых может стать резервным, если с другими что-то произойдет.

Ранее стало известно, что, несмотря на отмену парада, в Москве состоится праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Артиллерийские расчеты произведут 30 залпов. В небо будут выпущены несколько десятков тысяч фейерверочных изделий. Салют начнется 9 мая в 22:00 по московскому времени и продлится 10 минут.

Мероприятия в честь Дня Победы, включая парад на Красной площади, были перенесены из-за распространения коронавируса. Владимир Путин заявил, что парад и шествие "Бессмертного полка" обязательно состоятся в этом году, а пока шествие пройдет в онлайн-формате. Трансляцию запустят в регионах России 9 мая в 11 утра по местному времени.

