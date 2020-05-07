Седьмая масштабная дезинфекция дорог пройдет в столице 8 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве пройдет очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят масштабные дезинфекции города еженедельно, начиная с конца марта. Предстоящая будет уже седьмой по счету, она пройдет 8 мая", – рассказал Бирюков.
По его словам, главная цель дезинфекции в городе – профилактика распространения коронавирусной инфекции. Специалисты обработают дезинфицирующими средствами все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.
Особое внимание будет уделено территориям медицинских учреждений, пространствам перед входами в метро, а также транспортно-пересадочным узлам и остановкам общественного транспорта.
Также будут продезинфицированы общественные туалеты, объекты по обращению с отходами, территории МФЦ. В ряде мест обработку произведут вручную.
В общей сложности предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей. В проведении дезинфекции задействуют свыше 70 тысяч сотрудников коммунальных служб и более 4,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что дезинфекция проводится с применением дезинфицирующих препаратов, рекомендованных Роспотребнадзором. Они безопасны и широко используются в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.
Ранее сообщалось, что в Москве усилен контроль за работами по дезинфекции подъездов. Общая площадь обрабатываемого пространства составляет свыше 30 миллионов квадратных метров.
Бирюков отмечал, что обеззараживание подъездов проводится ежедневно во всех многоквартирных домах столицы. При этом в тех местах, где повышен риск распространения коронавируса, обработку проводят 3 раза в день.
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